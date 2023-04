Oggi Il leghista Romeo interrompe Gasparri | Def | brivido nella maggioranza

Peraltro, quello di Fratelli d'Italiaera il gruppo parlamentare più presente fra tutti". C'è ... Alla ripresa il capogruppoRiccardo Molinari raccoglie da Foti il testimone: "Quello che ...... edizione del 2021, quando il palco fu utilizzato dal solito Fedez per un comizio anti -... la "iCompany" di Massimo Bonelli (in conferenza stampa renderà noti tutti gli ospiti dell'...Proprio28 aprile Fugatti ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per Jj4, contro cui Brambilla e i movimenti animalisti promettono battaglia. Quella del presidentedel Trentino ...

Il leghista Fedriga verso il bis. Ma non è un test scontato Il Manifesto

Un video sui social del consigliere leghista fa insorgere i dem: "Sa che 500mila rom sono stati vittime delle persecuzioni Si scusi". Dall’altra parte nessun ripensamento: "Sono i dem e l’Anpi a dove ...All'interno della sua personale crociata contro chi promuove il rispetto verso gli animali, il leghista Fugatti ha emesso un nuovo ordine di uccisione di JJ4.