MILANO - Un travaglio senza fine. La stagione di Zlatan Ibrahimovic si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo l'intervento al ginocchio dello scorso maggio, e la lunghissima riabilitazione, ...L'uomo dovrà rispondere anche dei reati die resistenza a pubblico ufficiale. Condividi: Fai clic qui per stampare (Si apre in unafinestra) Fai clic qui per condividere su Reddit (Si ...... però sfortunato nel finale di stagione con ladel legamento crociato anteriore rimediata ... Mocanu (in estate al Vastogirardi, da gennaio alFlorida), Pizzella, Perrone, Sottini (...

Nuova lesione per Ibrahimovic, stop forzato per lo svedese Corriere dello Sport

Il centravanti del Milan rischia di chiudere anticipatamente la stagione: gli esami strumentali confermano il danno ...Chiuse le indagini sul giornalista Rai, accusato di aver perseguitato e picchiato una donna con la quale aveva una relazione. Il 63enne è già a giudizio per una vicenda analoga ai danni della ex compa ...