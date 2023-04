Nulla era più prevedibile del suicidio dell’Arsenal

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 aprile 2023) Non c’èdi più calcisticamente tragico, quest’anno, del, ma neppuredi più. I Gunners hanno dato spettacolo in Premier League e in Europa per sei mesi abbondanti per poi scoppiare più in fretta della bolla del calcio femminile in Italia. Fuori dall’Europa League, fuori dall’FA Cup, incapaci di vincere in campionato fino alle quattro sberle prese dal City di Guardiola, ancora dietro in classifica, ma con due partite in meno. Un disastro, un incubo a cui purtroppo i tifosi della squadra allenata da Arteta erano preparati nel loro intimo. Non c’è uno solo dei miei amici ubriaconi del pub che tifi Arsenal e che non mi abbia detto almeno una volta quest’anno che la loro squadra sarebbe crollata. Anche quando giocavano meglio degli Invincibili di diciannove ...