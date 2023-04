(Di sabato 29 aprile 2023) Ora leggo commoventi dichiarazioni di giocatori che dicono come la matematica non condanna ancora i Gunners, che è giusto crederci e che nel calcio tutto può succedere. Lo spero per loro, ma è più ...

Un'altra superstite, Tatiana, 29 anni, si dice miracolata e racconta all' Ansa : 'Non so... Tremendo il bilancio: in seratadi 23 morti, tra cui 4 bambini, come ha riferito il ministero dell'......davvero così improbabile compiere lo stesso percorso senza dover rinunciare a così tante ... con la paura che l'estate 2025 possa diventare quella in cui farà le valigie senza lasciarein ...è stato fatto in questi anni, anzi, questi personaggi sono stati promossi e le indagini nei ... Un account locale ha confermato che la situazionegià tesa a az Zawia ed è esplosa dopo i video ...

Nulla era più prevedibile del suicidio dell’Arsenal Il Foglio

Seconda e ultima parte della testimonianza fatta dalla 86enne al ’Carlino’. Dal dopoguerra con un solo piatto di pasta, allo shopping di ora con le figlie.Blitz notturno dei ladri negli uffici del sindacato messi a soqquadro: tanti i danni. La responsabile Marica Todaro: "Non è un gesto politico, ma pagano i lavoratori".