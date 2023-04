' Non crederci!' | SOS donna smaschera le bugie degli uomini maltrattanti con una mostra al Cardinal Massaia

(Di sabato 29 aprile 2023) Martedì 2 maggio il Progetto SOSinaugurerà ad Asti la'NonSe ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più...'. L'esposizione, che ha carattere itinerante, sarà collocata all'...

"Agli occhi della gente la mia vita sembrava distrutta - ha detto ai ragazzi di Amici - ma ioho mai smesso di. Ed è così che oggi ho realizzato il mio sogno e ancora di più". "so ...Martedì 2 maggio il Progetto SOS donna inaugurerà ad Asti la mostra '! Se ti tratta male e poi ti dice:lo farò più...'. L'esposizione, che ha carattere itinerante, sarà collocata all'Ospedale Cardinal Massaia, nella piazza interna al piano - 1, fino al ...... passando per le agenzie turistiche, fino al coinvolgimento dei tour operators che, per chilo ... Bisogna però in primo luogo, approfondire le conoscenze e affidarsi a professionisti del ...

“Non crederci!”: SOS donna smaschera le bugie degli uomini maltrattanti ATNews

Martedì 2 maggio il Progetto SOS donna inaugurerà ad Asti la mostra "Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più...". L'esposizione, ...Hanno tutto il diritto di crederci fino in fondo i New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido, che a 80’ dall’ultima sirena della regular season di serie B sono ancora in corsa per provare il diffic ...