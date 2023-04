Italpress Notorna a Palermo il 18 e 19 ottobre Italpress Mazda estende la garanzia a 6 anni o 150.000 chilometri Italpress Per Kia doppia vittoria agli iF Design Awards Italpress Aprilia RSV4 ...... nel 2018, del mezzo per snellire il traffico e diminuire lo. Ma in questi anni, in cui il ... Le tre società di sharing Lime, Dott e Tier'prendono atto' del voto delle cittadine e dei ...Emergenza: 72 città italiane fuorilegge per PM10. Per quanto riguarda il PM10, l'analisi delle ...suggerisce inoltre di incentivare la mobilità elettrica condivisa attraverso il " sharing...

No Smog Mobility torna a Palermo il 18 e 19 ottobre L'Ecodelsud.it

PALERMO (ITALPRESS) - Si svolgerà nei giorni di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre "No Smog Mobility", la rassegna sulla mobilità sostenibile giunta all ...Esperti e addetti ai lavori si confronteranno sullo stato dell’arte di idee e soluzioni per la mobilità responsabile ...