Niente ritiro per la Salernitana in vista del Napoli

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo il rinvio della gara tra, i granata arriveranno in città solamente domani, giorno della partita, ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: "Il club aveva, infatti, prenotato per ieri sera a Palazzo Caracciolo, ma per stasera non c’è più posto. E allora la squadra partirà domattina da Salerno, pranzerà ae poi andrà direttamente al Maradona".

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) -manifestazioni 'non autorizzate' per il lavoro, porte spalancate al turismo dalla Cina. Sarà ... è stata fermata per alcune ore e ha subito ildel passaporto.Quando venne l'ora e ci avviammo, avevo Lele Oriali al mio fianco, era fra - stornato quanto me e lo con - fessò: non ho mai vistodel genere". E come passaste la notte "Eravamo ina ...da fare per Bastianini, costretto alper il troppo dolore alla spalla La griglia di partenza del GP di Spagna 1 A. ESPARGARO 1:37.216 2 J. MILLER +0.221 3 J. MARTIN ...

Niente ritiro a Napoli per la Salernitana: la location e il "rischio ... CalcioNapoli24

La squadra di Paulo Sousa partirà soltanto domani mattina alla colta del capoluogo campano, a poche ore dal fischio d'inizio al Maradona.Salernitana costretta a cambiare programma di preparazione e logistico dopo l'ufficialità dello slittamento della gara ...