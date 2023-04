Niente rigore? Cristiano Ronaldo perde ancora la testa | sceneggiata in campo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo un digiuno lungo tre partite,è tornato al gol col suo Al Nassr, la squadra in cui milita in Arabia Saudita e che, nonostante il costosissimo portoghese, rischia di finire la stagione senza alcun titolo. CR7, ad ora, viene considerato un flop, qualcuno addirittura sostiene che sia "il peggior acquisto della storia dell'Al Nassr". Ma si diceva: il portoghese ha risposto alle critiche andando in rete dopo soli quattro minuti nel match contro l'Al Raed, vinto in scioltezza per 4-0. La prima rete con uno stacco diad altezze siderali, insomma sprazzi del vero giocatore che ha vinto la bellezza di cinque palloni d'oro. Dunque altre belle giocate e una partita solida, in cui ha tenuto in pugno le redini della squadra. Eppure anche in una serata del genere, positiva in tutto e per tutto, ...