Neonata trovata morta nel cassonetto Caritas | disposta l' autopsia

(Di sabato 29 aprile 2023) Avvolta in una felpa, con pezzi della placenta ancora sul corpicino: è stata ricosì, senza vita, una, all'interno di undei vestiti usati, tra via Cesare Saldini e via Botticelli, nel quartiere Città Studi a Milano. È stato un passante ad accorgersi di qualcosa in queldella. Si è avvicinato e quando ha visto la piccola ha chiamato polizia e i soccorsi. Quando, però, gli agenti della Squadra mobile, diretti da Alessandro Calì, sono giunti sul posto, hanno potuto solo constatare che la piccola era già. Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza: dall'analisi dei filmati, si potrebbe ricostruire quanto accaduto nella serata di ieri, attorno alle 20. Sul corpo della piccola, il pm Paolo ...

