(Di sabato 29 aprile 2023) Tragedia a Milano. Unaè statain undella Caritas all'angolo tra via Cesare Saldini angolo Botticelli, in zona Città Studi, venerdì 28 aprile, in serata. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile della questura guidati da Marco Calì.Un...

Enea e gli altri, ogni anno quasi 300 bebè abbandonati: mamme straniere nel 62,5% dei casimorta in una discarica, arrestata una donna. Era tra i rifiuti, l'allarme lanciato da un ...Leggi Anche Milano, neonato lasciato nella 'Culla per la vita' della Mangiagalli - Il biglietto: 'Ciao, mi chiamo Enea' Leggi Anche Milano, partorisce in un capannone e poi lascia lain ospedale Il ritrovamento, come anticipato dal Corriere , grazie a un uomo che, intorno alle 20 di venerdì 28 aprile, si è avvicinato al cassonetto, in zona Città Studi, all'angolo tra via ...... venerdì 28 aprile, intorno alle 20, si è avvicinato al cassonetto e si è accorto della presenza delladando l'allarme al 118. Sul caso indaga la Squadra mobile. Sono in corso le verifiche ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il corpo è stato trovato venerdì 28 aprile da un uomo all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini: indagini per capire se sia stata abbandonata da vita ...