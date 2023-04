Neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas | shock a Milano

(Di sabato 29 aprile 2023) Tragedia a Milano, dove il corpo senza vita di unaè stato trovato all’interno di unper la raccolta degli indumenti. La bambina probabilmente era nata da poco e in clandestinità al momento dell’abbandono, come dimostrerebbe il taglio rudimentale del cordone ombelicale e soprattutto la presenzaplacenta ancora attaccata alla piccola. Sulla questione, le forze dell’ordine hanno cominciato le indagini per rintracciare la madre. Laa Milano nel raccoglitoreA trovarla è stato un signore, che aveva deciso di donare degli indumenti alla. Qui, si sarebbe accorto che dallo sportello sporgeva una manina sotto diverse coperte. Subito, l’uomo avrebbe ...

in un cassonetto: la scoperta . Le indagini in corso . Le prime ricostruzioni .in un cassonetto: la scoperta. A trovarla sul ripiano girevole di metallo un pensionato ...Milano - Il corpo di unaè stato trovato senza vita all'interno di un cassonetto della Caritas a Milano. Secondo le prime informazioni la piccola sarebbe stata lasciata sul ripiano del cassonetto, dedicato alla ...Il ritrovamento è stato fatto da un uomo che ieri, venerdì 28 aprile, intorno alle 20, si è avvicinato al cassonetto e si è accorto della presenza delladando l'allarme al 118. Sul caso ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati all'angolo tra via Botticelli ...Questa notte c’è stato un naufragio in acque Sar italiane. La Guardia costiera stava soccorrendo un barchino che poi si è ribaltato. Tra i superstiti c’è un neonato di appena pochi mesi, che però ha ...