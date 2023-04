Neonata trovata morta in un cassonetto a Milano | indaga la polizia

(Di sabato 29 aprile 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile 2023, in undella Caritas in zona Città Studi, a, è statauna. Ad allertare il 118 sono stati alcuni residenti della zona che una volta aperto ilhanno scoperto il corpo della piccola: sul posto si sono precipitati anche subito gli agenti diche hanno delimitato l’area e proceduto con tutti gli accertamenti del caso. Sulla vicendala Questura di. Il tutto in attesa dei risultati dell’autopsia che chiarirà le cause della morte. Gli agenti disolo al lavoro per cercare di risalire a chi ha gettato la piccola nel. Saranno le telecamere di video sorveglianza della zona ...

... giornalista russamorta il 7 ottobre 2006 nell'androne della sua casa di Mosca, uccisa da ...333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenzacolta ...morta in una discarica, arrestata una donna. Era tra i rifiuti, l'allarme lanciato da un addetto al riciclaggio Le motivazioni rimangono difficili da investigare, anche a causa dell'...morta in una discarica, arrestata una donna. Era tra i rifiuti, l'allarme lanciato da un addetto al riciclaggio Per la donazione dei capelli, l'Istituto Oncologico Veneto fa ...

Neonata trovata morta in un cassonetto a Milano: a chiamare i ... Fanpage.it

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile 2023, in un cassonetto della Caritas in zona Città Studi, a Milano, è stata trovata una neonata morta. Ad allertare il 118 sono stati alcuni residenti d ...Si procederà a eseguire l’autopsia sulla neonata trovata morta in un cassonetto in zona Città Studi a Milano: saranno gli esami a svelare da ...