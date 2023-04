Neonata trovata morta in cassonetto per vestiti a Milano

Leggi Anche Milano, neonato lasciato nella 'Culla per la vita' della Mangiagalli - Il biglietto: 'Ciao, mi chiamo Enea' Leggi Anche Milano, partorisce in un capannone e poi lascia lain ospedale Il ritrovamento, come anticipato dal Corriere , grazie a un uomo che, intorno alle 20 di venerdì 28 aprile, si è avvicinato al cassonetto, in zona Città Studi, all'angolo tra via ...... venerdì 28 aprile, intorno alle 20, si è avvicinato al cassonetto e si è accorto della presenza delladando l'allarme al 118. Sul caso indaga la Squadra mobile. Sono in corso le verifiche ...Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città studi ...

Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi TGCOM

Il corpo è stato trovato venerdì 28 aprile da un uomo all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini: indagini per capire se sia stata abbandonata da vita ...