Nella valle di Elah | come finisce il film?

A Civate andrà in approvazioneseduta del prossimo mese di maggio . 'Lavoriamo dal 2016 al ... affacciata sullaMagrera e sul Lago di Annone. 'All'epoca ero vicesindaco, con delega alla ...L'episodio è accadutonotte tra giovedì e venerdì ed ha colpito i residenti che non si ... Purtroppo si sta verificando anche qui la stessa situazione da tempo nota inArroscia. Per quanto ...... inaugurata sabato 29 aprilesplendida cornice dell'Abbazia dei santi Felice e Mauro dove sarà in scena fino a lunedì primo maggio. Un evento, organizzato con il contributo del GalUmbra ...

Emergenza furti nella Valle Peligna e nell'area Subequana, riunito il ... ConfineLive

Con due distinti decreti deliberativi firmati dal presidente Luca Menesini, la Provincia di Lucca ha approvato i progetti definitivi di alcuni importanti interventi di manutenzione su tre ponti di pro ...Torna ad Aosta Bicincittà, la classica pedalata per le vie della città con partenza e arrivo in piazza Chanoux. L'evento, che vuole riportare al centro il dibattito sul diritto alla mobilità 'dolce e ...