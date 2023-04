(Di sabato 29 aprile 2023) Se, come sembra, alcuni hanno anteposto una visita medica o il ponte in famiglia al proprio voto su una questione essenziale come lo scostamento di bilancio collegato al Def, vuol dire che sono i deputati stessi a percepirsi come orpelli del sistema politico

Neanche il Parlamento crede più nel Parlamento L'HuffPost

Se, come sembra, alcuni hanno anteposto una visita medica o il ponte in famiglia al proprio voto su una questione essenziale come lo scostamento di bilancio ...Nei prossimi mesi la normativa verrà discussa in Parlamento. L’idea è di impedire l’accesso alla pratica agli stranieri per evitare lo sfruttamento delle donne ...