NBA | LeBron James scrive nuovi record per i playoff | 40 serie e 178 match vinti | e non solo…

(Di sabato 29 aprile 2023) Anche se, conoscendolo, la sua mente sarà già proiettata verso Gara-1 delle semifinali della Western Conference dei Play-offs NBA 2023,, con il successo dei suoi Los Angeles Lakers per 4-2 nel primo turno contro i Memphis Grizzlies, ha pesantemente ritoccato il libro deidella post-season, con diverse statistiche che ormai hanno del clamoroso. Iniziamo con il dire che, eliminando Ja Morant e compagni,ha chiuso a suo favore la quarantesimadei Play-offs della sua carriera, raggiungendo a questa incredibile quota Derek Fisher. Al terzo posto rimane Robert “Big shot” Horry con 39, quindi quarto Kareem-Abdul Jabbar con 37vinte e quinto Tim Duncan con 35. Nomi che, come si può leggere, fanno tremare i polsi. Passando alle ...

... seguendo le orme di chi ha letteralmente cambiato il business delle sponsorizzazioni sportive, all'anagrafe Michael Jordan, e di un'altra icona dell'azienda di Beaverton comeJames. Non ...... ma ieri sera Jack Nicholson era in prima fila a tifare per la sua squadradel cuore. L'ultima ... Prima dell'inizio della partitaJames è andato ad abbracciarlo e Jack ha ricambiato il gesto ......in grado di imporsi come nessun altro nella storia: i dati aggiornati dopo la conclusione della serie contro i Grizzlies lo spiegano, anche ai playoff nessuno ha vinto tanto quanto- che ...

NBA - Lakers, LeBron James: "I miei ragazzi mi mantengono giovane" Pianetabasket.com

Anche se, conoscendolo, la sua mente sarà già proiettata verso Gara-1 delle semifinali della Western Conference dei Play-offs NBA 2023, LeBron James, con il successo dei suoi Los Angeles Lakers per 4- ...Dopo non aver brillato in gara 5, LeBron James aveva promesso che sarebbe stato migliore nella seguente. L'esterno dei Lakers è arrivato cinque ore prima ...