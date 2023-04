Nba | Ime Udoka riparte dagli Houston Rockets | “Quel che ho vissuto mi aiuterà”

(Di sabato 29 aprile 2023) “Ho fatto diffondere un comunicato mesi fa, quando è successo tutto, e mi sono scusato con molte persone per la posizione non facile in cui le ho messe. La penso ancora così, e provo ancora più rimorso ripensando a quanto è accaduto. Nel frattempo ho lavorato su me in molti modi diversi, migliorando sotto vari aspetti e riflettendo a lungo. Penso che ciò mi renderà un allenatore e un leader migliore”. Lo ha detto Imenel giorno della sua presentazione come nuovo head coach degli. Nella scorsa stagionevenne sospeso a tempo indeterminato dai Celtics per via di una relazione “intima e consenziente” con un membro femminile dello staff dell’organizzazione stessa. “Ora la questione è risolta, e non voglio parlarne molto”, ha aggiunto. “Credo che ciò che ho passato mia ...

La carriera di capo - allenatore diUdoka ricomincerà da Houston. Le anticipazioni fornite da Adrian Wojnarowski non lasciano dubbi: ...ha guidato i Celtics a un record di 51 - 31 e alle finali,...Non solo ha guidato i Toronto Raptors a uno storico titolonel 2019 al suo primo anno da capo - ... Per i Raptors il nome più in voga è quello diUdoka, che ha grandi rapporti con il capo della ...... in pole c'èUdoka Per i Raptors il nome più in voga è quello diUdoka , che ha grandi ...tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti guida tv Tutte le partitein ...

NBA, Ime Udoka ha scelto la panchina: sarà il prossimo allenatore degli Houston Rockets Sky Sport

"Ho fatto diffondere un comunicato mesi fa, quando è successo tutto, e mi sono scusato con molte persone per la posizione non facile in cui le ho messe. La penso ancora così, e provo ancora più rimors ...Il tanking degli Houston Rockets ha portato in dono un ottimo allenatore per competere in NBA e un buon posizionamento al Draft 2023 ...