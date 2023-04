Nascia | “I tagli alla spesa affossano il Pil E si smantella il Welfare”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 29 aprile 2023) Mes, Patto di stabilità, balneari, Green deal. L’Italia è sempre più isolata in Europa. Leopoldo, redazione di Sbilanciamoci.info, qual è il suo giudizio? “Su alcune cose l’Italia rischia l’isolamento. Sicuramente la partita più importante è quella del Patto di stabilità. E su questo mi pare che rischiamo di tornare indietrosituazione pre-Covid con disavanzi di bilancio sotto controllo, commissariamento di fatto del Paese. E poi c’è anche la partita della concorrenza più che dei balneari. Non si capisce perché ci debba essere la concorrenza sul trasporto pubblico locale ma non sulle concessioni dei balneari. Se non per motivi elettorali. L’Italia è fuori dalle regole europee oramai da decenni e perseverare su questo è una partita che non porta a essere popolari all’interno dell’Europa”. Ritiene che con questo governo corriamo il rischio di ...