(Di sabato 29 aprile 2023) Se dovesse scegliere col cuore, Victorsi legherebbe a lungo al. Questione di feeling, di emozioni, di esaltazione del proprio lavoro. Quello che sta vivendo l'attaccante nigeriano in ...

Se dovesse scegliere col cuore, Victor Osimhen si legherebbe a lungo al. Questione di feeling, di emozioni, di esaltazione del proprio lavoro. Quello che sta vivendo ...di una città che ha...In Champions è successo di recente contro Tottenham e, partite in cui ha limitato alla grande lo spessore di Kane, Simeone e Osimhen. Forza di volontà,di esserci ed esperienza al ...Non con le stesse aspettative, perlomeno, o con la stessadi festeggiare, di piangere di gioia o di cantare per la felicità. E neppure con la stessa città intorno. Perchéè cambiata, e ...

Napoli, voglia di Osimhen: un altro anno insieme con bonus più pesanti La Gazzetta dello Sport

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il suocero e consulente di Lozano, Rodrigo Obregon, ha parlato anche del futuro di Hirving ...Il nigeriano è nel mirino dei top club e ha un contratto in scadenza 2025. Dopo lo scudetto, De Laurentiis pensa di tenerlo ancora per... la Champions ...