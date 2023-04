Napoli | Spalletti | 'Lo spostamento condiziona anche noi Invidia? Non devo rispondere a Sarri e Allegri'

(Di sabato 29 aprile 2023) Probabilmente la vigilia della partita più importante della stagione per il, che domani scenderà in campo al Maradona contro...

e Salerno sono due città che hanno una moralità sana per questo sport''. Lucianoè conscio delle difficoltà che il derby di campano di domani potrà riservare alla sua squadra, che ...È l'appello di Lucianoin vista della domenica che può laurearecampione. "Bisogna usare il buonsenso e capire che cosa si può rischiare. È un gioco dei bambini, loro devono ..."Io e i calciatori abbiamo dedicato tutto il tempo al", proprio come il piccolo principe alla sua rosa Lucianocome il piccolo principe il protagonista della favola di Antoine de Saint - Exupéry. È il tempo che hai perduto per la tua ...

Festa Scudetto, Spalletti: "Napoli pronto per sfida estrema" Adnkronos

Centinaia di tifosi si sono radunati davanti al centro tecnico di Castel Volturno dove il Napoli tiene oggi l'allenamento prima della conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti. Diverse ..."Se riuscissimo a vincere bisogna poi saper vincere anche nei comportamenti, nel divertirsi dopo la gara. Dobbiamo sapere che questo sport è dei bambini, e tutti domani, anche io, avremo i figli in gi ...