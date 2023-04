Napoli-Salernitana spostata per ordine pubblico eppure la festa la trasmetterà solo Dazn

(Di sabato 29 aprile 2023) C’è qualcosa che sfugge in quest’organizzazione dellascudetto del. O meglio: dell’eventualescudetto del. Perché è noto tutti che la vittoria aritmetica dipenderà dall’esito di due partite: Inter-Lazio (se la Lazio vince, niente scudetto) e poi(servirà la vittoria della squadra di Spalletti). Le istituzioni si sono impegnate per una decisione che ha lasciato allibite tante persone (e tante anche contrariate, quelli che avevano acquistato il biglietto e prenotato trasporti e alberghi): che motivo c’era di spostare la partita? Le spiegazioni addotte non hanno convinto. Ma un tema è emerso. Secondo le istituzioni (che a nostro avviso confermano di avere scarsa familiarità con l’argomento calcio), avere l’eventoallo ...

1 Probabilmente la vigilia della partita più importante della stagione per il, che domani scenderà in campo al Maradona contro la. In palio non ci sono solo i tre punti, ma l'occasione di vincere aritmeticamente lo scudetto se la Lazio non dovesse trovare il ...Alla vigilia della sfida con lache potrebbe cucire lo scudetto sulle maglie del, in città la festa è gia iniziata: ecco la ...Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro laLuciano Spalletti, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Siamo di fronte ad una sfida estrema, come nelle ultime, che se le porti a casa ti danno più forza. E' ...

Il tecnico azzurro ha parlato alla vigilia del match contro la Salernitana SSCN- Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana, ch ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...