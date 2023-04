Napoli-Salernitana | Spalletti oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Il, dopo la grande vittoria ottenuta all’Allianz Stadium con la Juventus, vuole continuare porre il tassello definitivo in ottica scudetto nel match contro lavalevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita oggetto di tante discussioni nel corso della settimana, che potrebbe regalare agli azzurri il loto terzo tricolore. Il tecnico del club partenopeo Lucianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 29 aprile alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Il Napoli ospita la Salernitana nella partita che può valere lo Scudetto: si gioca oggi, domenica 30 aprile alle ore 15 ...Il Comune di Napoli garantirà l’apertura non stop dei parcheggi pubblici Frullone, Brin, Colli Aminei e Chiaiano ...