Napoli-Salernitana matchday sponsor di Union Gas e Luce

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 aprile 2023)Gas e, Official Partner SSC, in occasione dell’attesissimo match, ha organizzato un entusiasmante spettacolo prepartita. Lo show vedrà protagonista Decibel Bellini con il suo dj set, e LDA che si esibirà con un brano che farà cantare e ballare i tifosi azzurri presenti allo Stadio Maradona per il match più atteso della stagione. Saranno, inoltre, proiettati sul maxi-schermo dello stadio i video vincitori del contest “Trasmetti la tua energia” lanciato da, che ha invitato i tifosi a caricare di energia la squadra in questo indimenticabile finale di stagione. E, a gran sorpresa, sarà proiettato il video di un “tifoso speciale” che lascerà tutti senza fiato.