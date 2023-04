Napoli-Salernitana | Jeda | “Gli azzurri non vinceranno lo Scudetto domani”

(Di sabato 29 aprile 2023) L’ex calciatore del Lecce,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportItalia in cui ha fatto il suo pronostico per la partita ditra. In particolare, l’ex giocatore è sicuro cheglinon festeggeranno il tricolore nel derby campano. “Secondo me ilnon vincerà loquesta L'articolo

Per ilil momento atteso 33 lunghi anni è lì a portata di mano e i preparativi per ... dopo aver ottenuto il via libera per lo slittamento della partita con laalle 15 di ...In caso di una vittoria nel match di domani contro lae in caso di sconfitta della Lazio, ilpotrà festeggiare lo scudetto In caso di una vittoria nel match di domani contro lae in caso di una sconfitta della Lazio contro ...In caso di successo delsullae di mancata vittoria dei biancocelesti sui nerazzurri i partenopei festeggerebbero il terzo titolo della loro storia con 6 giornate d'anticipo.

Centinaia di tifosi si sono radunati davanti al centro tecnico di Castel Volturno dove il Napoli tiene oggi l'allenamento prima ... Nessun albergo disponibile nemmeno per la Salernitana. I giocatori ...L’Edenlandia si colora di azzurro. I nastri, Pino la mascotte di Napoli, tanta animazione, la partita sul maxi schermo e giri gratis sulle giostre con la «ricarica scudetto».