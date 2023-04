Napoli-Salernitana domenica 30 aprile 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli azzurri possono festeggiare il titolo

1 Probabilmente la vigilia della partita più importante della stagione per il, che domani scenderà in campo al Maradona contro la. In palio non ci sono solo i tre punti, ma l'occasione di vincere aritmeticamente lo scudetto se la Lazio non dovesse trovare il ...Alla vigilia della sfida con lache potrebbe cucire lo scudetto sulle maglie del, in città la festa è gia iniziata: ecco la ...PioliCLASSIFICA SERIE A:punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40,33, ...

Napoli-Salernitana live, Spalletti in conferenza stampa: «È una sfida estrema» ilmattino.it

“Siamo di fronte ad una sfida estrema, per noi e per la città”. Il Napoli di Luciano Spalletti è ad un passo dallo scudetto. Una vittoria domani contro la Salernitana, complice il risultato favorevole ...Il Napoli ospita la Salernitana nella partita che può valere lo Scudetto: si gioca domenica 30 aprile alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona, il match sarà trasmesso in esclusiva in TV… Leg ...