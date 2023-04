Napoli-Pesaro stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventinovesima giornata dellaA1di. La formazione partenopea è tornata alla vittoria nell’ultimo turno, battendo Tortona tra le mura amiche, ma si ritrova ancora al penultimo posto. Per questo, per gli uomini di coach Pancotto sarà fondamentale vincere ancora, prima dell’ultima giornata, dove affronteranno Verona. Ma anche per gli uomini di coach Sakota sono importantissimi i punti in palio, per rimanere nel treno playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 29 aprile sul parquet del PalaBarbuto. Di seguito, le informazioni per seguire in...