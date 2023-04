Napoli | missione per Gabri Veiga

... mi chiedo come possa un giornalista di calcio essere fedele ad una sua deontologicadi ... Un Milan/Inter contro unraccontato dalla Gazzetta di Milano non sarà mai quello raccontato dal ...Infine 'Il piano delper tenere Osimhen: contratto più lungo' e 'La delusione di Iervolino: ... 'As' invece fa il punto sulla parta 'blanca': 'pichichi' il titolo in prima pagina per ...Se in un talk show citi Gioacchino Murat, re die fondatore della massoneria in Italia, il ... Ecco la veradell'artista. Ci vuole più talento a fare cambiare opinione a un pubblico o a ...

Geo Barents, il capo missione: "Porto di Napoli troppo lontano" Videoinformazioni

Il direttore sportivo, in scadenza nel 2024 con il Napoli, è finito nel mirino della Juventus e proprio per questo il club partenopeo, che comunque non vorrebbe lasciar andare il dirigente, si sta gua ...Blog Calciomercato.com: Il Napoli vincerà sicuramente lo scudetto, e dico che sarà ampiamente meritato. La città si prepara alla grande festa, il terzo scudetto ...