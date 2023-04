Napoli ha un nuovo tifoso | Luciano Spalletti Ma nel suo cuore c’è sempre stata un’altra squadra

Ildispositivo del Comune diprevede che dalle 14 di domenica e fino alle 4 del mattino successivo un'amplissima fascia della città, da Fuorigrotta al centro storico, sia inibita alla ...... è una notizia che circola oramai da mesi, così come la certezza che Giuntoli è legato al... ma siamo alla stretta finale: maggio e il mese decisivo per definire ilds'...del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di. In ... Mario La Mura, che nell'occasione gli ha rivolto un grande 'in bocca al lupo' per ilprestigioso ...

Festa scudetto Napoli, nuovo orario per il blocco del traffico: stop ... Fanpage.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus cerca un nuovo direttore sportivo e Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, è la prima scelta: "Nuovo ds Juve: pole Giuntoli. E si riparla anche di Sar ..."Nuovo ds Juve: pole Giuntoli. E si riparla anche di Sartori del Bologna" scrive Tuttosport. La Juventus cerca un nuovo direttore sportivo e in pole, nelle scelte bianconere, c'è Cristiano Giuntoli, c ...