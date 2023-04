Napoli | fulmini e saette ad accompagnare la possibile festa Scudetto | allerta meteo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 aprile 2023)per laa causa die temporali. Tifosi azzurri in ansia. La città dipotrebbe essere colpita da un forte maltempo proprio nel giorno in cui si festeggerà la vittoria delloda parte della squadra partenopea. La Protezione Civile Regione Campania ha emesso un’per piogge e temporali che sarà valida su tutta la regione dalle ore 20 di domenica 30 aprile alle ore 20 di lunedì 1° maggio. Il livello di criticità è considerato giallo su tutto il territorio, il che significa che c’è un rischio idrogeologico per temporali, con precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata ...