Napoli-Eintracht | emessi 97 Daspo per gli ultrà tedeschi

(Di sabato 29 aprile 2023) Sono stati97dalla Questura di, della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti tifosi dell’Francoforte che, all’esito delle attività investigative svolte dalla Digos, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata, devastazione e saccheggio, di cui 17 anche per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Gli accaduti risalgono al giorno della sfida di Champions League dello scorso 15 marzo, quando centinaia di tifosihanno invaso Piazza del Gesù aggredendo le forze dell’ordine presenti, danneggiando gran parte della città e disseminando panico. SportFace.

Il questore diha adottato 97 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), ... della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti tifosi dell'...Il pugno duro del questore contro il tifo ...'In particolare, prima dell'incontro di calcio di Champions Leaguedello scorso 15 marzo, dopo aver preso parte ad un corteo non autorizzato ed essere giunti in piazza del Gesù, ...

Napoli - Eintracht, emessi 97 Daspo contro i tifosi tedeschi Virgilio

Il Questore di Napoli ha adottato 97 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione ...In particolare, gli stessi, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht dello scorso 15 marzo, dopo aver preso parte ad un corteo non autorizzato ed essere giunti in piazza del ...