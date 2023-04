Napoli | domani centro chiuso alle auto | divieto di circolazione a partire dalle 14 Musei aperti fino alle 13

(Di sabato 29 aprile 2023) Slitta d1214 ildidisposto aper, domenica 30 aprile, in vista di possibili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. E proprio a seguito del cambio dell’orario – che attiva, di fatto, una grande zona rossa pedonale neldel capoluogo campano – il Mann, Museo archeologico nazionale, ed il Palazzo Reale hanno deciso di garantire l’apertura al pubblico domenica mattina d13. I due siti ieri avevano comunicato la loro chiusura e la conseguente apertura straordinaria nei giorni di riposo settimanale: il martedì per il Mann ed il mercoledì per il Palazzo Reale. In entrambi i casi le aperture straordinarie ...

In occasione della partita scudetto di, domenica 30 aprile , trae Salernitana , il Cardarelli illumina la facciata di azzurro e potenzia i servizi di emergenza . Oggi e, dalle 20 alle 24, la facciata monumentale dell'...Mattinata di lavoro per ila Castel Volturno. La squadra si è allenata alla vigilia del derby contro la Salernitana in programmaalle ore 15 allo stadio Maradona. Una partita decisiva per la conquista dello ...... oltre ad essere di fondamentale importanza per la classifica in ottica Champions League , potrebbe consentire aldi vincere lo scudetto già(). Maurizio Sarri ha parlato nella consueta ...

Domani a Napoli è allerta meteo per pioggia: temporali, grandine e ... Fanpage.it

Questo il pronostico dell'ex attaccante del Cagliari Jeda, nel corso della trasmissione Aspettando il Weekend, in onda su Sportitalia ...Con il Napoli che si appresta a vincere il suo terzo scudetto dopo 33 anni d'attesa, sale la curiosità verso la nuova maschera di Osimhen per celebrare il traguardo. Il centravanti nigeriano è stato t ...