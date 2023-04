Napoli conquista il mondo | l’omaggio del consolato USA in Italia – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilviaggia verso lo scudetto ed ilUSA si colora d’azzurro, un omaggio da parte delGenerale degli Stati Uniti. La grande cavalcata delverso lo scudetto sta attirando l’attenzione di tutti. Basti pensare che per la sfida-Salernitana ci saranno almeno 200 televisioni collegate e tutto ilche guarderà la partita. In ogni posto dove batte un cuore azzurro ci sarà una tv accesa, pronta ad esplodere di gioia. Anche ilUSA aha voluto omaggiare la squadra di Spalletti. La facciata della sede deldegli Stati Uniti si è tinta d’azzurro con grandi drappi esposti in bella vista, a cui si aggiungono quelli tricolore per omaggiare lo scudetto del ...