Napoli cercava un altro Maradona e poi ha vinto col collettivo e Di Lorenzo capitano Il Foglio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Sulsportivo un articolo di Giuseppe Pastore su Die il nuovo. L’immagine deldi Spalletti e Diè l’antitesi di quella deldi, che ha ingiustamente dimenticatoi nomi dei due allenatori (Ottavio Bianchi e Albertino Bigon) che vinsero il tricolore, fagocitati dalla narrazione diego-centrica.Beninteso, questonon è certo unoperaio, come dimostrano certi assoli di Kvaratskhelia, gli uno-contro-tutti dell’Osimhen più scatenato e anche certi compiaciuti soliloqui dell’allenatore, degni di una sceneggiatura di Nanni Moretti. Lo stesso presidente non ha certo l’allure del pater familias conciliante: a volte le sue fughe in avanti hanno causato disagi alla squadra ...