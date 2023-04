Napoli | allenamento di rifinitura a Castel Volturno | due assenze per Spalletti contro la Salernitana

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlprepara la sfidala. In mattinata c’è stata l’ultima seduta d’prima del match. Gli azzurri non faranno ritiro pre-partita per indisponibilità del solito albergo, Hotel Gli Dei, a Pozzuoli, presso il quale si recherà domani in mattinata per un risveglio muscolare ed un pranzo veloce. Per la garalanon potrà contare su Politano e Mario Rui, mentre recupera Simeone. L’di questa mattina è iniziato con una fase di attivazione e un torello. Successivamente il gruppo ha svolto una partita a campo ridotto e del lavoro sulla tattica. In chiusura c’è stata un’esercitazione sulle palle inattive. Per quanto riguarda gli indisponibili, Mario Rui ha ...