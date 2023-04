Napoli | a breve lo scudetto sarà nostro | oggi siamo i più ricchi del mondo E il Pil non c’entra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Finalmente è arrivato! Questione di ore, al massimo di giorni: il tanto attesoè stato vinto meritatamente, con largo anticipo rispetto ai tempi medi degli ultimi anni. Una condizione psicologica ideale per il tifoso napoletano, che ha sicuramente “sofferto” meno dei tifosi delle squadre che hanno trionfato in precedenza, visto che a marzo si è ritrovato con 19 (!) punti di vantaggio sulle inseguitrici. Una ragione in più per permettere a un popolo di programmare “l’evento”, di pianificare e organizzare la festa senza farsi particolarmente influenzare da blocchi scaramantici (ma lasciandosi “aiutare” da rituali apotropaici). Un evento che produce sicuramente reddito. Perché il benessere e la felicità producono reddito. Non solo in termini di Pil (Prodotto Interno Lordo), la somma dei beni e servizi prodotti in un determinato periodo di tempo, un indicatore ...