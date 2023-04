Naomi | “L’addio alla WWE è stata una benedizione”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 aprile 2023) Trinity Fatu di IMPACT Wrestling, che tutti conosciamo con il nome di, ha recentemente parlato con la NBC Chicago per discutere del suo ritorno al wrestling e del suo addioWWE di ormai quasi un anno fa: “Tornare nel wrestling e stare con il mio branco in un posto dove mi sento benvenuta e solo per l’opportunità e per aver ricevuto tutto l’amore, è stato davvero travolgente”, ha ammesso l’ex. “L’ho sentito davvero nel mio cuore, come se lo sentissi davvero. Non riuscivo nemmeno a nascondere l’emozione”. Quando le è stato chiesto del periodo trascorso lontano dal ring, Fatu ha detto di aver trascorso l’ultimo anno cercando di elaborare tutto e di capire cosa volesse fare della sua vita: “Ho lottato per 14 anni e un giorno tutto è cambiato”, ha detto Trinity Fatu. “Mi sono sentita come se tutto il mio mondo ...