Musumeci a bordo del pattugliatore della Gdf | il grazie del governo agli uomini in divisa in trincea sull’acqua

(Di sabato 29 aprile 2023) Il ministroha celebrato a Catania la Giornata del Mare adi unGuardiaFinanza. E proprio ai nostriin, impegnati a prestare soccorso e a contrastare l’illegalità in mare, l’ex governatore siciliano ha tributato ildelper il loro lavoro quotidiano nella gestione delle emergenze. «Oggi a Catania, in occasione delle celebrazioni per la Giornata del Mare, che si concluderanno il prossimo 16 maggio a Castelporziano alla presenza del Presidente Mattarella, sono salito adelmultiruolo PO2 MontecimoneGuardia di Finanza», ha commentato. «È stata una grande ...

... con interventi pure del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello... A largo della Libia sono affondate due barche con 80 persone a: almeno 57 sono i corpi ...Riguardo ai numeri, anche le previsioni disono al rialzo: "abbiamo buoni motivi per ... soccorrendo 501 persone adi imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax, Kerkennah e Mahdia ...: "40 mila persone in quattro mesi sono solo l'antipasto" Dice Nello, ministro ... sono decollati da Lampedusa aerei militari con a90 persone, con destinazione Sigonella e ...

Musumeci a bordo del pattugliatore della Gdf: il grazie del governo ... Secolo d'Italia

Ascolta l'articolo Nell’ambito delle iniziative per la Giornata del mare, che si concluderanno a metà maggio attraverso manifestazioni su tutto il territorio nazionale il Ministro per la Protezione ci ...Nell’ambito delle iniziative per la Giornata del mare, che si concluderanno a metà maggio attraverso manifestazioni su tutto il territorio nazionale il Ministro per la Protezione civile e le Politiche ...