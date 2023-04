Muore operaio 48enne | dimentica il freno a mano e viene schiacciato tra due camion

(Di sabato 29 aprile 2023)un, una tragedia per unanza è costata la vita ad un giovane lavoratore di una nota catena di supermercati italiani. Non c’è stato modo di salvargli la… L'articolo proda Ultimaparola.com.

Poco dopo le 15, si è consumata una tragedia che non ha lasciato scampo all'addetto di un'azienda che noleggia macchinari agricoli in via Emilia Ponente. Il faentino Luca Ferretti stava scaricando del ...È Francesco,di trentuno anni, l'ultimo morto sul lavoro mentre aggiustava un tetto insieme al padre. È accaduto proprio nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e delle vittime dell'...Se unda mille euro al mese sbaglia ad avvitare un bullone, e non ottiene quindi la ... Più chiaro di così, si. Scommetto 10 euro che domani Repubblica non dedicherà a queste frasi di ...

Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio, con un 48enne faentino che ha perso la vita. Poco dopo le 15, si è consumata una tragedia che non ha lasciato scampo ...La tragedia nel pomeriggio in via Emilia Ponente. La vittima è Luca Ferretti, faentino di 48 anni. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Possibile il sequestro dei mezzi coinvolti.