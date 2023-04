“Muero” | alla scoperta del nuovo brano di Alvaro Soler

(Di sabato 29 aprile 2023) “Parla di un incontro del destino” racconta l’artista multiplatino che ha annunciato l’uscita delsingolo il 5 maggio Il 5 maggio uscirà in digitale “”, ilsingolo che segna il ritorno in una veste totalmente inedita dell’artista multiplatino, nuova firma di Columbia Records/Sony Music. Con “”,offre un primo assaggio del suostile, in cui una produzione moderna ed elegante si fonde con elementi sonori eclettici e vibes positive. È unmoderno con sonorità disco che invitano a bre, e pop latine caratterizzate dpresenza di una chitarra groovy. “” (in italiano “muoio”, ma in spagnolo inteso come “non vedo l’ora”) è stato realizzato all’inizio ...

(in italiano "muoio", ma in spagnolo inteso come "non vedo l'ora") è stato realizzato all'... "Parla di un incontro del destino - dice Alvaro a proposito della storia dietrosua nuova canzone ...(in italiano 'muoio', ma in spagnolo inteso come 'non vedo l'ora') è stato realizzato all'... 'Parla di un incontro del destino - dice Alvaro a proposito della storia dietrosua nuova canzone ...In una delle sue Stories su Instagram, l'influencer ha citato Si yo, brano di Romeo Santos, ... L'incontro sarebbe avvenuto, dunque, il giorno successivopartita Portogallo - Turchia del 24 ...

Alvaro Soler, il 5 maggio esce il nuovo singolo Muero Agenzia ANSA

"Parla di un incontro del destino" racconta l'artista multiplatino che ha annunciato l'uscita del nuovo singolo il 5 maggio Il 5 maggio uscirà in digitale ...Il prossimo 5 maggio torna la musica di Alvaro Soler con il suo nuovo singolo Muero, pezzo apripista per la sua nuova visione musicale ...