Moviola Roma-Milan 1-1 | qualche indecisione per Orsato | PM NEWS

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca (inviato all'Olimpico) - Allo Stadio Olimpico,e Milan si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Leggi i commenti News as: tutte le notizie 29 aprile 2023Episodio danel corso del secondo tempo di- Milan, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico Roger Ibanez entra in ritardo, con un ...

Serie A - Roma-Milan, moviola: manca un rosso a Ibañez, rischia anche Matic. Regolare il gol di Abraham Eurosport IT

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...SERIE A - Ecco tutti gli interventi dubbi del match dell'Olimpico arbitrato dal sig. Orsato di Schio. Giroud e Belotti chiedono un rigore a testa, ma la lente ...