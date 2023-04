Moviola Roma-Milan 0-0 | Orsato ammonisce Tomori e Matic | LIVE NEWS

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca (inviato all'Olimpico) - Allo Stadio Olimpico,e Milan si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Fallo netto del centrale inglese su Andrea Belotti Leggi i commenti News as: tutte le notizie 29 aprile 2023...attraverso la nostra. 10' CONTATTO GIROUD - KUMBULLA, SI GIOCA : palla morbida nell'area di rigore giallorossa, sulla quale si avventano l'attaccante francese e il centrale della, che ...

Moviola Roma-Milan 0-0, direzione ordinata di Orsato | LIVE NEWS Pianeta Milan

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Moviola Roma Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 32esima giornata di Serie A 2022/23 Il Milan affronta la Roma, nel match valido per la 32esima giornata di Serie A 2022/23. Diri ...