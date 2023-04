Mourinho | ' Orgoglioso ma Chiederò un difensore alla squadra femminile'

Il pareggio con il Milan, maturato nei minuti di recupero con il gol di Abraham e la risposta di Saelemaekers, rendeJosé: 'Solo noi con quello che abbiamo costruito, con quello che siamo come squadra possiamo giocare una partita contro il Milan come questa. Non siamo una rosa ricca e abbiamo ..."Peccato, la sensazione è di aver perso due punti, ma sonodi come ha lottato questa squadra". Joséha un pizzico d0amaro in bocca per non essere riuscito a portare a casa i tre punti contro il Milan d opo aver sbloccato il risultato al 94 ...Joséè così intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlatodi due punti persi: "Solo noi ... Per questo motivo sono piùche triste. I tre punti erano vicini, ma sono più...

Serie A - Mourinho dopo Roma-Milan 1-1: "Più orgoglioso che triste, ma abbiamo perso due punti" Eurosport IT

Weekend ricco di emozioni quello della 32° giornata di Serie A: alle ore 18:00 di quest'oggi è andata in scena la sfida tra Roma e Milan, all'Olimpico.Il tecnico della Roma si rammarica, ma fa i complimenti alla squadra. Nemmeno Pioli è soddisfatto del pareggio finale, ma proprio come lo Special One dichiara: "Non abbiamo giocato male" ...