Mourinho ha il dubbio Dybala | Pioli blinda la difesa e punta su Kjaer

(Di sabato 29 aprile 2023) Quel 2-2 dell’andata – confezionato nei minuti di recupero da una Roma che di gol nel finale se ne intende (6, più di tutti) – ha cambiato la stagione di entrambe.ha lasciato San Siro con autostima ritrovata, il Milan è entrato in una crisi di risultati da cui è uscito lentamente ritrovando prima la solidità difensiva e poi la produzione offensiva dei tempi migliori. A distanza di tre mesi da quel pareggio, Milan e Roma condividono il quarto posto a 56 punti, con tanto di semifinale rispettivamente in Champions ed Europa League. Oggi i rossoneri hanno ritrovato la quadratura giusta, tant’è cheha rispolverato il modulo 4-2-3-1, seppur con qualche modifica. Bennacer sembra ormai il titolare inamovibile sulla trequarti, mentre Brahim Diaz agirà a destra e Leao (con 12 reti la sua miglior stagione realizzativa) alle spalle del ritrovato ...

Merito di'Senza. La squadra ha raggiunto una dimensione continentale, da partite da dentro o fuori. Il trionfo in Conference è stata una vittoria formativa, sulla quale il tecnico ...Roma - Milan: le ultime notizie sulle formazioni Emergenza totale in difesa per, che oltre ... mentre le altre due assenze pesanti riguardano centrocampo e attacco: in fortesia Dybala ......che gli ultimi esami abbiano esclusi problemi più seri fanno crescere le possibilità che Josépossa contare su di lui contro il Milan. L'argentino accusa ancora dolore e l'ultimoin ...

Roma-Feyenoord, Mourinho col dubbio Dybala: "Gli abbiamo dato ... Goal.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La testa affollata di pensieri, preoccupazioni, dubbi, ma anche speranze e voglia di continuare a lottare. I giorni che accompagnano Mourinho al big match di domani contro il Milan all'Olimpico sono d ...