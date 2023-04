Mourinho è realista | 'Siamo in difficoltà | alla Roma c'è differenza se gioca un titolare o meno'

Commenta per primo Josè, tecnico della Roma, ha parlato poco prima del via della sfida dell'Olimpico al cospetto del Milan ai microfoni di Dazn : 'Il momento è decisivo, e noi siamo in difficoltà. Dobbiamo avere ...Io non ho mai parlato male dell'uomo, ma ho sempre criticato a livello calcistico. Io non ... Poi Cassano conclude: "Io non sono stato, di più. Quelli che gli fanno le domande hanno ...Commenta per primo Josè, tecnico della Roma, ha parlato poco prima del via della sfida dell'Olimpico al cospetto del Milan ai microfoni di Dazn : 'Il momento è decisivo, e noi siamo in difficoltà. Dobbiamo avere ...

Mourinho è realista: 'Siamo in difficoltà, alla Roma c'è differenza se ... Calciomercato.com

O selecionador nacional, Roberto Martinez, integra o Conselho de Peritos da UEFA, órgão de aconselhamento técnico constituído por antigas estrelas do futebol e técnicos de elite, que conta ainda com ...A Roma perdeu por 1-0 em casa do Feyenoord na primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa e vai agora tentar inverter a situação no Olímpico, na quinta-feira. Na antevisão, José Mourinho refutou as idei ...