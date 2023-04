Mourinho e la strategia per battere il Milan | c' è una mossa a sorpresa

Si avvicina quota 2 milioni. Sono gli spettatori che nell'era post Covid hanno complessivamente riempito l'Olimpico per le partite della Roma. La festa popolare continua contro il Milan, con il ...Attesa e. Sono le due costanti che - con ogni probabilità - accompagneranno Joséfino a sabato mattina, quando il portoghese capirà se inserire Paulo Dybala nell'undici titolare che ...Chiamatela, se volete, pausa di riflessione. Perché la Roma ha in mano Rui Patricio da due settimane ma non affonda il colpo.per abbassare il prezzo Fino a qualche giorno ...

Mourinho parla della strategia contro il Feyenoord e del dubbio Dybala 90min

Per battere Pioli per la prima volta, José resta in silenzio e porta la squadra in ritiro a Trigoria. La strategia Dentro cinque difensori ...La Joya e lo Special One, due pilastri sui quali i Friedkin fondano il loro progetto José Mourinho è pronto a guidare la sua Roma almeno per un’altra stagione, Paulo Dybala è pronto a seguirlo spinto ...