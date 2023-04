Motomondiale | Rossi | ' ho consigliato a Bagnaia di andare un po' più piano che basta per vincere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo parlato molto quando è tornato da Austin, gli ho cercato di spiegare quello che pensavo, perché secondo me ha sbagliato, è difficile, perché quando sei davanti e cadi è dura da superare". Così ai microfoni di Sky Sport Valentinoin merito alle cadute di Francesconegli ultimi due Gp in Argentina e ad Austin, quando si trovava rispettivamente in seconda e prima posizione. "Dispiace, però lo vedo bene, gli ho detto che gliun pochino piùsenza sbagliare, perchélo stesso", aggiunge il 9 volte iridato e attuale proprietario del team Mooney.