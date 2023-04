Motomondiale | Gp Spagna | Espargaro con l' Aprilia centra la pole davanti a Miller e Martin

(Di sabato 29 aprile 2023) Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - Aleix Espargarólaposition del Gp dia Jerez. Lo spagnolo, in sella all'gira in 1'37"216, al termine di una qualifica caratterizzata dalla pioggia nella fase finale. Con lui in prima fila anche l'australiano Jack(1'37"437) su Ktm e lo spagnolo Jorge(1'37"458) con la Ducati. Poi il sudafricano della Ktm Brad Binder (1'37"532) che si lascia alle spalle Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'37"557) con la Ducati e il compagno di marca, lo spagnolo Dani Pedrosa (1'37"583). Completano la top ten il portoghese Miguel Oliveira (), il francese Johann Zarco (Ducati), Luca Marini (Ducati) e lo spagnolo Maverick Vinales ().

Qualifiche del Gp di Spagna, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

