MotoGP | sprint race Gp Spagna 2023 | risultati e ordine di arrivo | vince Binder davanti a Bagnaia

(Di sabato 29 aprile 2023) Ie l’didelladel Gran Premio di, quarta prova del Motomondiale. Sul circuito di Jerez a imporsi è stato Brad, in testa fin dalle prime curve con la sua KTM. La doppietta è stata sfiorata ma non centrata, perchè nel finale un lungo di Jack Miller ha relegato l’australiano al terzo posto dietro a un connte Francesco. Ai piedi del podio Jorge Martin, che precede Miguel Oliveira e un sontuoso Dani Pedrosa che con KTM e wild card da tester chiude sesto dando l’ennesima prova del suo talento anche a 37 anni. La gara è stata interrotta per circa 15 minuti dopo la bandiera rossa al primo giro, causata dal principio di incendio sulla moto di Bezzecchi dopo ...