MotoGP Spagna 2023 | Espargaro in pole | Binder vince la Sprint Race

Brad Binder vince la gara sprint del Gp di. Il sudafricano della Ktm si impone a Francesco 'Pecco' Bagnaia che, con la migliore delle Ducati, si lascia alle sue spalle l'australiano Jack Miller (Ktm) e lo spagnolo Jorge Martin (Ducati). ...Il sudafricano Brad Binder, su Ktm, ha vinto la gara sprint del Gp di, sul circuito di Jerez, davanti a Francesco Bagnaia con la Ducati e all'altro pilota Ktm, l'australiano Jack Miller. Caduto Aleix Espargaro, partito dalla pole con l'Aprilia , il quarto posto è ...Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio di2023 PRONTI, PARTENZA, CRASH! La pista torna asciutta a Jerez e la gara scatta puntuale alle 15 di un sabato estremamente caldo. ...

LIVE MotoGP Spagna: in corso la Sprint Race da Jerez La Gazzetta dello Sport

No, nel paddock non si è sposato nessuno - al di fuori, non lo sappiamo, nel caso Vivissimi Complimenti - qui si parla di KTM e Brad Binder, eccellenti nel conquistare la Sprint della MotoGP di Jerez ...Le qualifiche hanno visto dominare l'Aprilia di Aleix Espargarò, ecco come si compone la griglia di partenza della Sprint del Gran Premio di Spagna: A. Espargarò J. Miller J. Martin B… Leggi ...