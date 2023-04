MotoGP | risultati e classifica FP GP Spagna 2023 | miglior tempo di Oliveira Morbidelli 4° | Bezzecchi 6° | dodicesimo Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Miguelsorprende e chiude in testa allale Free Pratice del Gran Premio didella. Il pilota portoghese del team RNF si è portato in prima posizione con ildi 1’37”229, precedendo di un decimo Fabio Quartararo (+0.103), che finalmente sembra vivere un buon fine settimana. Terzo posto per lo spagnolo Aleix Espargaro (+0.243), caduto senza conseguenze nel finale di sessione. Quarta posizione per un convincente Franco(+0.283), che ha preceduto il giapponese Takaaki Nakami (+0.205) ed il leader del Mondiale Marco(+0.404). Per il pilota del VR46 Racing Team un buon segnale in vista delle qualifiche, visto che dovrà partecipare al Q1. SolamentePecco, che sta ...